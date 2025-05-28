Казахстан и Узбекистан создадут международный хаб по здравоохранению

По итогам встречи было достигнуто соглашение о проведении Дней казахстанской медицины в Узбекистане в 2025 году и Дней узбекской медицины в Казахстане в 2026 году. Также стороны договорились о создании Международного хаба в сфере здравоохранения.
Кроме того, Казахстан предложил создать Международный академический хаб по детскому раку, выразив готовность активно участвовать в его реализации.
В октябре этого года на базе Национального онкоцентра в Астане запускается Протонный центр с пропускной способностью более 800 человек в год, планируется проведение радиойодтерапии для детей для населения стран Центральноазиатского региона.
Кроме того, Альназарова предложила создать Международный хаб по взрослой онкологии и онкогематологии на базе Национального научного онкологического центра, а также Международный хаб по детской кардиохирургии на базе Центра сердца UMC, в том числе с возможностью оказания помощи детям из Каракалпакстана.