Маск назвал полёт на Марс главной целью SpaceX

При этом он отметил, что не исключает возможность совершения полёта на естественный спутник Земли.
По словам Маска, поёт на Марс будет представлять собой следующий «большой скачок» после программы NASA для осуществления высадки на Луну «Апполлон».
«Я думаю, что главной целью должен быть Марс. Возможно, по пути мы вернёмся на Луну. Но главной целью должен быть Марс, потому что это действительно следующий большой скачок после “Аполлона”», — сказал он.
Заявление прозвучало в интервью изданию The Washington Post.
Напомним, Илон Маск заявил, что заявил, что человек впервые ступит на Марс через пять-семь лет.
Ранее сообщалось, что аппарат Perseverance обнаружил на Марсе «шокирующий» камень. По словам учёных, он был перемещён на холм Вич-Хейзел из «другого места».