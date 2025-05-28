Несколько опасных лестниц реконструируют в Хабаровске

Специалисты подрядной организации полностью перестраивают аварийную лестницу в районе перекрёстка улиц Карла Маркса и Пушкина в самом центре Хабаровска. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», прежняя конструкция уже давно приобрела статус небезопасной, на что не раз обращали внимание жители столицы региона.
По информации пресс-службы администрации Хабаровска, в настоящее время рабочие уже полностью снесли старые ступени и смонтировали новое основание из металла — на него в дальнейшем ляжет новая брусчатка. Главное отличие новой конструкции — это пандус для маломобильных групп граждан, который будет отвечать всем современным требованиям, в отличие от прежнего весьма крутого спуска.
— Всегда при подобных ремонтных работах учитывается наличие пандусов для организации безбарьерной среды. Как мы видим, все нормы и уклоны при устройстве данного элемента новой лестницы соблюдены, — рассказал начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Чеверда.
Процесс сооружения новой лестницы нельзя назвать совсем простым, кроме того, он зависит от погодных условий — если не помешают дожди, то все работы над конструкцией должны быть завершены в течение месяца. Помимо данного объекта этим летом администрация города собирается привести в порядок ещё два — это лестницы на Амурском бульваре в районе домов № 17 и № 52.
Напомним, что накануне в Хабаровске стартовал ямочный ремонт улицы Ленина, состояние которой вызывало множество нареканий автомобилистов. Пришедшее в негодность дорожное полотно ожидает обновление на всём протяжении городской автомагистрали — на эти цели выделено 122 миллиона рублей.