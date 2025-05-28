Несколько опасных лестниц реконструируют в Хабаровске

Процесс сооружения новой лестницы нельзя назвать совсем простым, кроме того, он зависит от погодных условий — если не помешают дожди, то все работы над конструкцией должны быть завершены в течение месяца. Помимо данного объекта этим летом администрация города собирается привести в порядок ещё два — это лестницы на Амурском бульваре в районе домов № 17 и № 52.