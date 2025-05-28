Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 мая

То, что Рыбы спланировали для себя заранее, вряд ли пройдет как по маслу. Однако непредвиденные обстоятельства будут исключительно благоприятными. Сегодня вы способны решать сложные задачи на ходу. Вероятно, вы разберетесь со сложной ситуацией, которая давно вас беспокоит. Не давайте сейчас обещаний, не подписывайте документы. Сосредоточитесь на учебе или освоении новых навыков. Удачными будут спортивные тренировки, пишет «Российская газета».