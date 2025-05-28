Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 28 мая.
Овнов ждет плодотворная первая половина дня. Вам удастся справиться со сложными задачами. Также вас могут ждать деловые предложения, подъем по карьерной лестнице или новый источник дохода, который позже станет основным. Вторая половина дня может стать испытанием, однако, подавляя гнев, вы покажете чудеса самообладания.
Тельцам звезды советуют не принимать близко к сердцу проблемы, которые могут возникнуть сегодня. Не стоит беспокоиться из-за пустяков. Среди прочего, вам могут отказать в поддержке влиятельные люди, на которых вы полагались. Прислушайтесь к своей интуиции, а также спросите совета друзей и поступите так, как сочтете правильным.
У Близнецов сегодня неплохой день, который хорошо подойдет для самостоятельной работы и укрепления деловых связей. Большинство вопросов, связанных с профессиональной деятельностью, разрешатся удачно. Не исключено, что останутся в прошлом проблемы, которые ранее осложняли жизнь. Кроме того, вас могут ожидать романтические сюрпризы.
Сегодня Ракам будет непросто сохранить и без того шаткое душевное равновесие. Чаще обычного возникают проблемы, которые заставят волноваться и нервничать. Возможны финансовые трудности. Однако верным спутником окажется интуиция. Но не стоит переоценивать себя.
Львы, планируя важные дела, должны положиться на свои собственные силы. В профессиональной деятельности возможны разногласия с руководством и деловыми партнерами. Недавние союзники могут повернуться спиной. Прежде чем начинать новые проекты, вспомните, какие неудачи были в предыдущих делах. Это поможет не повторять ошибок.
Девам сегодня важно сохранять самообладание. Неприятных моментов вряд ли удастся избежать, но вам хватит сил все перенести. Не стоит смешивать деловые и личные интересы. Могут возникнуть необычные ситуации, которые неожиданно приведут к чему-то хорошему. В вас поверят те, кто недооценивал.
Весов ждет беспокойный день. Даже скромные достижения сегодня потребуют серьезных усилий. Придется решать несколько задач сразу, при этом стараясь ничего не упустить из виду. Вам удастся справиться с наплывом дел, если будете работать с энтузиазмом. Кроме того, сегодня можно сделать шаг навстречу человеку, который вам симпатичен.
Скорпионам астрологи рекомендуют не торопиться. Излишняя поспешность может сыграть на руку противникам. Не доверяйте малознакомым людям, даже если работаете с ними в одном месте. В течение дня будьте внимательны к мелочам. Вечером порадуйте себя общением с близкими.
Стрельцов ждет плодотворный день, в ходе которого им удастся сделать даже больше, чем они планировали. Смело можно обращаться за помощью к старым знакомым. Не исключены удачные сделки, вероятно начало плодотворного сотрудничества. И деловые, и личные встречи пройдут в позитивном ключе. Самые важные вопросы рекомендуется обсуждать в неформальной обстановке.
К некоторым Козерогам сегодня придет осознание новых возможностей. Вероятно, найдется способ достичь успеха в новом деле. У таких людей сейчас будут смелые планы, приступать к их осуществлению стоит немедленно. Многие представители знака также столкнутся с большим количеством общения и встреч. Вероятно, вечером понадобиться разгрузка и некоторое время в одиночестве.
Водолеев ждет день, богатый на позитив. Будет шанс укрепить связи, которыми вы дорожите. Некоторые помирятся с давними недругами. Всевозможные покупки сегодня будут удачными. Кроме того, Водолеи сегодня могут смело заключать крупные сделки.
То, что Рыбы спланировали для себя заранее, вряд ли пройдет как по маслу. Однако непредвиденные обстоятельства будут исключительно благоприятными. Сегодня вы способны решать сложные задачи на ходу. Вероятно, вы разберетесь со сложной ситуацией, которая давно вас беспокоит. Не давайте сейчас обещаний, не подписывайте документы. Сосредоточитесь на учебе или освоении новых навыков. Удачными будут спортивные тренировки, пишет «Российская газета».