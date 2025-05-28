В Иркутской области составят реестр гостевых домов

Госдума одобрила в заключительном третьем чтении нормативный акт, запускающий пилотный проект по регулированию деятельности гостевых домов. Эксперимент продлится с 1 сентября 2025 года до конца 2027 года. Об этом сообщает «Интерфакс».
В рамках инициативы такие объекты размещения, расположенные в утвержденных субъектах РФ, будут включены в общий реестр классифицированных гостиниц, горных склонов, зон отдыха и получат индивидуальные идентификаторы. Среди участников программы значатся Республика Крым, Алтай, Дагестан, Краснодарский край, Приморье, а также Архангельская, Калининградская, Херсонская области, территория «Сириус».
Согласно документу, гостевой дом определяется как жилое строение (или его часть) на землях населенных пунктов, где разрешено ИЖС или ЛПХ, используемое для временного проживания гостей.
Законодательство запрещает оказывать услуги размещения в объектах, не зарегистрированных в официальном реестре. Кроме того, запрещено распространять в интернете информацию о таких домах без указания присвоенного номера и ссылки на запись в системе учета.
Большинство норм начнут действовать с сентября 2025 года, а требование об обязательном указании идентификатора и гиперссылки в онлайн-источниках вступит в силу с января 2026 года.