Девятый тестовый полет корабля Starship закончился провалом

Девятый испытательный запуск американской ракетной системы Starship от компании SpaceX, предназначенной для пилотируемых миссий на Луну и Марс, завершился неудачей, сообщили в компании. Корабль смог выйти на орбиту, однако вскоре у него произошла неисправность в системе управления высотой полета.
После одного оборота вокруг Земли Starship утратил управление и начал сплошное вхождение в атмосферу над Индийским океаном. Связь с аппаратом была потеряна через 10 минут после старта. Ожидалось, что корабль выполнит управляемое мягкое приводнение к северо-западу от Австралии.
По информации SpaceX, во время полета по техническим причинам не открылся люк для высвобождения восьми имитаторов мини-спутников Starlink, что было частью испытательной программы. Ранее ракета совершала восемь запусков, из которых только четыре прошли успешно.
Также считалось, что Илон Маск решил уйти из политики.