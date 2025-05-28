Девятый тестовый полет корабля Starship закончился провалом

После одного оборота вокруг Земли Starship утратил управление и начал сплошное вхождение в атмосферу над Индийским океаном. Связь с аппаратом была потеряна через 10 минут после старта. Ожидалось, что корабль выполнит управляемое мягкое приводнение к северо-западу от Австралии.