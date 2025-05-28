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Против иноагента Тамары Эйдельман возбудили новое уголовное дело

Следователи вменяют Эйдельман распространение в Сети заведомо недостоверных сведений о ВС РФ.

Источник: Аргументы и факты

Следователи в России возбудили новое уголовное дело в отношении историка Тамары Эйдельман*, сообщили в российских правоохранительных органах.

Согласно этим данным, она публиковала в Сети заведомо недостоверные сведения о Вооружённых силах РФ.

«Возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ», — сказал источник в правоохранительных органах, которого цитирует РИА Новости.

Напомним, в июне 2024 года появилась информация, что в отношении Эйдельман возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Максимальным наказанием по этой статье является пять лет колонии.

В январе стало известно, что, согласно официальным судебным документам, Эйдельман получала финансирование от ФРГ, Канады, США, Ирландии, Британии, Израиля, Литвы и Украины.

* Лицо, признанное иностранным агентом в России.