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Скончался советский кинодраматург Борис Сааков

26 мая 2025 года перестало биться сердце советского кинодраматурга, сценариста, члена Союза кинематографистов России Бориса Саакова.

26 мая 2025 года перестало биться сердце советского кинодраматурга, сценариста, члена Союза кинематографистов России Бориса Саакова. Печальную новость подтвердили представители пресс-службы профессионального объединения. Обстоятельства кончины, а также информация о прощальной церемонии не указаны.

Борис Сааков появился на свет 14 сентября 1937 года в столице Азербайджана. С 1964 года посвятил себя работе на киностудии «Мосфильм», занимая позицию старшего редактора в Управлении по созданию научно-популярных и документальных картин при Комитете по кинематографии СССР. В сферу его обязанностей входило курирование студий Средней Азии и Закавказья, специализировавшихся на неигровом кино. В течение 1960-х годов он также входил в штат авторов Центрального телевидения Советского Союза.

Сааков является автором сценариев кинолент «Гроссмейстер ринга», «Мосты через забвение», «Приключения Мгера в отпуске», «Семь похищенных женихов», «Серебристая нить», «Тайное путешествие эмира», «Не все кошки серы…» и многих других проектов.

Наиболее заметной работой в творческом наследии Саакова стала культовая советско-индийская сказка «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников». Ее премьерные показы прошли в 1980 году одновременно в Москве и Нью-Дели. Фильм триумфально возглавил рейтинги советского кинопроката, собрав у экранов рекордные 52 миллиона зрителей.

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