Скончался советский кинодраматург Борис Сааков

26 мая 2025 года перестало биться сердце советского кинодраматурга, сценариста, члена Союза кинематографистов России Бориса Саакова. Печальную новость подтвердили представители пресс-службы профессионального объединения. Обстоятельства кончины, а также информация о прощальной церемонии не указаны.
Борис Сааков появился на свет 14 сентября 1937 года в столице Азербайджана. С 1964 года посвятил себя работе на киностудии «Мосфильм», занимая позицию старшего редактора в Управлении по созданию научно-популярных и документальных картин при Комитете по кинематографии СССР. В сферу его обязанностей входило курирование студий Средней Азии и Закавказья, специализировавшихся на неигровом кино. В течение 1960-х годов он также входил в штат авторов Центрального телевидения Советского Союза.
Сааков является автором сценариев кинолент «Гроссмейстер ринга», «Мосты через забвение», «Приключения Мгера в отпуске», «Семь похищенных женихов», «Серебристая нить», «Тайное путешествие эмира», «Не все кошки серы…» и многих других проектов.
Наиболее заметной работой в творческом наследии Саакова стала культовая советско-индийская сказка «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников». Ее премьерные показы прошли в 1980 году одновременно в Москве и Нью-Дели. Фильм триумфально возглавил рейтинги советского кинопроката, собрав у экранов рекордные 52 миллиона зрителей.
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