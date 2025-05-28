Скончался советский кинодраматург Борис Сааков

Борис Сааков появился на свет 14 сентября 1937 года в столице Азербайджана. С 1964 года посвятил себя работе на киностудии «Мосфильм», занимая позицию старшего редактора в Управлении по созданию научно-популярных и документальных картин при Комитете по кинематографии СССР. В сферу его обязанностей входило курирование студий Средней Азии и Закавказья, специализировавшихся на неигровом кино. В течение 1960-х годов он также входил в штат авторов Центрального телевидения Советского Союза.