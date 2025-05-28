Стало известно о первых днях актера Калюжного в армии

Актер Глеб Калюжный, против которого ранее завели уголовное дело об уклонении от прохождения военной службы, утром 27 мая прибыл в призывной пункт в Москве, откуда он должен отправиться в учебную часть для службы в армии.
Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал aif.ru, что ожидает звезду сериалов «Вампиры средней полосы», «Трудные подростки» и других в ближайшее время и могут ли его отправить в зону СВО.
«На сборном пункте призывников регистрируют, проверяют личные дела, проводят досмотр. Затем выдают вещевое имущество и обмундирование. Полностью экипированная команда призывников отправится в воинскую часть, где будет проходить первичная военная подготовка до двух месяцев. А потом присяга», — отметил юрист.
За время «учебки» Калюжного обучат армейским правилам и азам, строевому шагу и т.д. Артист также получит военно-учетную специальность.
По словам Соловьева, Калюжного не отправят служить в зону СВО или в новые регионы, если только он не заключит контракт с Минобороны РФ.
«В зону СВО, на территорию новых регионов призывников не отправляют. Чтобы туда попасть, военнослужащий должен пройти необходимую подготовку и получить военно-учетную специальность», — пояснил юрист.
Раньше заключить контракт можно было после трех месяцев срочной службы или при наличии высшего образования. Сейчас контракт можно заключить уже через месяц, отметил юрист.
По мнению Соловьева, Калюжный может служить «где-то в сфере культуры» с учетом его статуса актера. При этом сам артист надеется, что попадет в элитные войска.