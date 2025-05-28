Молочку из неизвестного сырья обнаружили в Хабаровском крае

Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора молокоперерабатывающему предприятию в Хабаровском крае объявлено предостережение за производство молочной продукции без указания сырья.
Так, при проведении анализа данных ФГИС «Меркурий» установлено, что уполномоченным лицом СПК «Благодатное» (с. Благодатное, Хабаровский край) оформлен производственный ветеринарный сопроводительный документ на молочную продукцию (йогурт, кефир, молоко, сметану, сливки, ряженку и варенец) общим объемом более 800 литров.
При этом сведения о сырье, из которого произведена данная продукция, в информационной системе отсутствуют.
Таким образом, при производстве указанной молочной продукции СПК «Благодатное» использовалось сырье неизвестного происхождения и качества, прослеживаемость которого установить не предоставляется возможным.
На основании выявленного факта Управлением Россельхознадзора СПК «Благодатное» объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательных требований в области ветеринарии.