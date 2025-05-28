Молочку из неизвестного сырья обнаружили в Хабаровском крае

Так, при проведении анализа данных ФГИС «Меркурий» установлено, что уполномоченным лицом СПК «Благодатное» (с. Благодатное, Хабаровский край) оформлен производственный ветеринарный сопроводительный документ на молочную продукцию (йогурт, кефир, молоко, сметану, сливки, ряженку и варенец) общим объемом более 800 литров.