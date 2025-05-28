The Hill: союзники по НАТО боятся развала альянса из-за Трампа

Союзники Соединённых Штатов по Североатлантическому альянсу «пессимистично настроены» относительно предстоящего саммита НАТО, пишет The Hill.
В материале сказано, что это связано с тем, что данным саммит «может стать последним» для альянса. «Глубокое беспокойство» возникло из-за того, что лидеры европейских государств «остались в значительной степени без лидера в период уязвимости».
«На предстоящем саммите союзники по НАТО больше всего опасаются, что президент Трамп в порыве досады, подобной той, что охватила его во время унижения Зеленского в Овальном кабинете, может перевернуть геополитическую шахматную доску и уйти», — говорится в публикации.
Кроме того, американская сторона постоянно ставит под сомнение будущее НАТО. При этом издание напоминает, что на Североатлантический альянс «полагалась вся внешняя политика Запада на протяжении многих десятилетий».
Ранее сообщалось, что Трамп может пропустить саммит НАТО в июне текущего года, если страны Североатлантического альянса не увеличат расходы на оборонные цели.