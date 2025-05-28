«Известия»: под видом аналогов «Оземпика» в России иногда продают пустышки

Ранее препарат «Оземпик» привлек внимание не только специалистов, но и мировых лидеров: экс-президент США Дональд Трамп высказывал сомнения в его эффективности для похудения, однако отмечал его популярность и высокую стоимость. Врачи подчеркивают, что подобные медикаменты должны использоваться только по назначению специалиста, поскольку их основное предназначение — лечение диабета, а не снижение веса.