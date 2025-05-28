«Известия»: под видом аналогов «Оземпика» в России иногда продают пустышки

БАДы и лекарства похожи на оригинал только внешне, но не имеют с ним ничего общего.
Под видом аналогов препарата «Оземпик», который используется для терапии диабета, в России иногда продают лекарства и биодобавки для похудения, не имеющие с ним ничего общего. Об этом со ссылкой исследование экспертов сообщают «Известия».
«Жиросжигатели для похудения Turbo Ozemріс и Azempic+ российских производителей… незаконно используют в своем наименовании название известного датского препарата от диабета “Оземпик”. К такому выводу пришли эксперты проекта “Не рискуй. Проверь!” международной ассоциации “Антиконтрафакт” и ученые Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, которые провели экспертизу БАДов», — пишут «Известия».
Согласно результатам исследования, препараты, продвигаемые как «жиросжигатели», не имеют никакого отношения к известному датскому лекарственному средству. При этом их наименование, оформление упаковки и используемый бренд практически идентичны оригинальному медикаменту, применяемому для терапии диабета.
Ранее препарат «Оземпик» привлек внимание не только специалистов, но и мировых лидеров: экс-президент США Дональд Трамп высказывал сомнения в его эффективности для похудения, однако отмечал его популярность и высокую стоимость. Врачи подчеркивают, что подобные медикаменты должны использоваться только по назначению специалиста, поскольку их основное предназначение — лечение диабета, а не снижение веса.