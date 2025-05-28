Несколько самолетов не смогли вовремя вылететь из Челябинска в Москву

С начала ночи силы ПВО сбили 33 дрона ВСУ, летевших в направлении Москвы. Для обеспечения безопасности действуют временные ограничения на прием и вылет самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.