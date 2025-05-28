Несколько самолетов не смогли вовремя вылететь из Челябинска в Москву

Об этом сообщается на онлайн-табло международного аэропорта имени Игоря Курчатова.
На вылет опоздали рейсы ДР 414, СУ 1093 и СУ 1533 авиакомпаний «Победа» и Аэрофлот. На прилет отменен дневной рейс СУ 1534 из российской столицы, на вылет — СУ 1535.
С начала ночи силы ПВО сбили 33 дрона ВСУ, летевших в направлении Москвы. Для обеспечения безопасности действуют временные ограничения на прием и вылет самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах страны.
Информация актуальна на 08:00 28 мая.