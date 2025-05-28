В Роспотребнадзоре рассказали о пользе салата чука

Интересными фактами поделились специалисты красноярского ведомства.
Салат чука, основным компонентом которого являются водоросли, представляет собой низкокалорийное блюдо: в 100 граммах продукта содержится всего около 60 калорий, так как водоросли на 80% состоят из воды.
Этот салат богат минералами, такими как йод, железо, кальций и натрий, а также витаминами групп B, C, D, E, K и витамином A с бета-каротином. Кроме того, он содержит ненасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, включая Омега-3, растительный белок и антиоксиданты.
В отличие от морской капусты, чука не имеет выраженного запаха йода и по своему внешнему виду напоминает ярко-зеленую ветку дерева.
Важно отметить, что у людей с индивидуальной непереносимостью водоросли могут вызывать аллергические реакции.
Ранее эксперты рассказывали, что полный отказ от «вредных» продуктов может привести к срывам.