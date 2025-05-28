В Роспотребнадзоре рассказали о пользе салата чука

Этот салат богат минералами, такими как йод, железо, кальций и натрий, а также витаминами групп B, C, D, E, K и витамином A с бета-каротином. Кроме того, он содержит ненасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, включая Омега-3, растительный белок и антиоксиданты.