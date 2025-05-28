Филиппу Киркорову диагностировали некроз и лимфаденопатию

В то же время, врач Василий Шуров выдвинул версию, связывающую проблемы со здоровьем артиста с проведёнными пластическими вмешательствами. Возможно, ему потребовалась экстренная помощь из-за осложнений после операций, а история с ожогами была придумана для прикрытия. Я исключаю версию Киркорова с диабетом и ожогами, цитирует медика aif.ru.