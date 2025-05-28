Филиппу Киркорову диагностировали некроз и лимфаденопатию

Филипп Киркоров осознавал риск тяжёлых последствий в случае несоблюдения врачебных предписаний. Об этом свидетельствует медицинское заключение с точным диагнозом артиста.
Согласно официальной меддокументации, у исполнителя зафиксирован ожог второй степени, отягощённый бурситом (воспалением суставной капсулы — прим. ред.), локальным некрозом тканей, рожистым процессом и лимфаденопатией (увеличением лимфоузлов — прим. ред.) с левой стороны. В связи с этим знаменитому пациенту назначили регулярные осмотры хирурга, ежедневную обработку ран, курс антибактериальных препаратов и полный отказ от физических нагрузок.
При усугублении симптомов Киркорову была рекомендована срочная госпитализация в профильное отделение. Уточним, что в текущий момент Киркоров продолжает находиться под врачебным контролем в медицинском учреждении, соблюдая предписанную терапию.
В то же время, врач Василий Шуров выдвинул версию, связывающую проблемы со здоровьем артиста с проведёнными пластическими вмешательствами. Возможно, ему потребовалась экстренная помощь из-за осложнений после операций, а история с ожогами была придумана для прикрытия. Я исключаю версию Киркорова с диабетом и ожогами, цитирует медика aif.ru.
Напомним, инцидент с травмированием певца произошёл в конце апреля 2025 года. Кадры с концерта, опубликованные в соцсетях, запечатлели момент, когда во время выступления с подвесной платформы позади артиста разлетелись крупные искры, ставшие причиной повреждений.
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