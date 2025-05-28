Врач Логина рассказала, как облегчить состояние при аллергии

Врач-иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала aif.ru, какие следует предпринимать меры аллергикам в период цветения растений, чтобы облегчить свое состояние.
«В первую очередь, конечно, нужно уменьшить контакт с аллергеном, то есть избегать длительного пребывания в зоне цветущих растений», — отметила медик.
Также Логина рекомендует аллергикам после пребывания на улице не перед сном, а сразу по приходу домой принять душ, таким образом смыв с себя пыльцу. Желательно также сменить одежду. Еще важно проводить влажную уборку, применять защитные средства, уменьшающие проникновение пыльцы в помещения.
«Что касается лечения симптомов аллергии, все-таки лучше обратиться к врачу, потому что обычно пациенты идут в аптеку и приобретают так называемые антигистаминные противоаллергические препараты. Да, действительно, в ряде случаев эти препараты снижают острое проявление аллергических симптомов, хотя и не лечат аллергию. Но даже эти препараты имеют одно название, но механизм действия у них немножко разный: некоторые из них разрушают гистамин, некоторые блокируют рецепторы к гистамину. Поэтому лучше будет, даже если симптоматическую терапию назначит врач, или аллерголог, или даже терапевт, иммунолог, или пульмонолог, если речь идет о сезонной бронхиальной астме», — сказала Логина.
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