Врач Логина рассказала, как облегчить состояние при аллергии

«Что касается лечения симптомов аллергии, все-таки лучше обратиться к врачу, потому что обычно пациенты идут в аптеку и приобретают так называемые антигистаминные противоаллергические препараты. Да, действительно, в ряде случаев эти препараты снижают острое проявление аллергических симптомов, хотя и не лечат аллергию. Но даже эти препараты имеют одно название, но механизм действия у них немножко разный: некоторые из них разрушают гистамин, некоторые блокируют рецепторы к гистамину. Поэтому лучше будет, даже если симптоматическую терапию назначит врач, или аллерголог, или даже терапевт, иммунолог, или пульмонолог, если речь идет о сезонной бронхиальной астме», — сказала Логина.