Что не стоит надевать на фотосессию: стилист объяснила, как одежда может испортить кадр

Собрались на фотосессию и не знаете, что надеть? Главное — не ошибиться с выбором одежды, иначе даже профессиональный фотограф не спасет снимки. Стилист Анна Гладкова рассказала KP.RU, каких вещей лучше избегать перед камерой.
— Для любой съемки (в каком бы стиле она ни была) не стоит выбирать одежду с мелкими узорами. Они имеют свойство создавать «шум» в объективе. Также стоит быть осторожными и с очень крупными принтами, они могут перетянуть на себя внимание, — пояснила эксперт.
Кроме того, стилист советует отказаться от вещей с логотипами. Если вы не рекламируете бренд, логотип будет только мешать и отвлекать взгляд от вашего лица.
По словам Гладковой, для фотосъемки подойдет одежда, в которой вы чувствуете себя уверенно и которая сочетается с локацией. Например, для съемок в городе хороши деним и кожа, а для фотосессии на природе — струящиеся ткани вроде шифона и атласа.
Подобрать удачный образ для фотосессии несложно. Достаточно найти съемки, которые кажутся вам красивыми и гармоничными, и взять их за основу. Необходимо проанализировать стиль, цвета, фактуры и на этой базе собрать свой комплект одежды.