Ричмонд
+13°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что не стоит надевать на фотосессию: стилист объяснила, как одежда может испортить кадр

Стилист Гладкова: Для любой съемки не стоит выбирать одежду с мелкими узорами.

Источник: Комсомольская правда

Собрались на фотосессию и не знаете, что надеть? Главное — не ошибиться с выбором одежды, иначе даже профессиональный фотограф не спасет снимки. Стилист Анна Гладкова рассказала KP.RU, каких вещей лучше избегать перед камерой.

— Для любой съемки (в каком бы стиле она ни была) не стоит выбирать одежду с мелкими узорами. Они имеют свойство создавать «‎шум»‎ в объективе. Также стоит быть осторожными и с очень крупными принтами, они могут перетянуть на себя внимание, — пояснила эксперт.

Кроме того, стилист советует отказаться от вещей с логотипами. Если вы не рекламируете бренд, логотип будет только мешать и отвлекать взгляд от вашего лица.

По словам Гладковой, для фотосъемки подойдет одежда, в которой вы чувствуете себя уверенно и которая сочетается с локацией. Например, для съемок в городе хороши деним и кожа, а для фотосессии на природе — струящиеся ткани вроде шифона и атласа.

Подобрать удачный образ для фотосессии несложно. Достаточно найти съемки, которые кажутся вам красивыми и гармоничными, и взять их за основу. Необходимо проанализировать стиль, цвета, фактуры и на этой базе собрать свой комплект одежды.