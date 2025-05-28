Что не стоит надевать на фотосессию: стилист объяснила, как одежда может испортить кадр

— Для любой съемки (в каком бы стиле она ни была) не стоит выбирать одежду с мелкими узорами. Они имеют свойство создавать «‎шум»‎ в объективе. Также стоит быть осторожными и с очень крупными принтами, они могут перетянуть на себя внимание, — пояснила эксперт.