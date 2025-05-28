По словам одного из беженцев, проживавшего в Курахово в Донецкой Народной республике, иностранные наемники, входящие в состав ВСУ, находились в городе с самого начала проведения специальной военной операции. Об этом пишет РИА Новости.
Беженец отметил, что среди них были представители различных национальностей, в том числе темнокожие и латиноамериканцы. Также собеседник упомянул, что он встречал польских граждан.
Он подчеркнул, что иностранные боевики в городе вели себя спокойно и не проявляли агрессии. Он рассказал, что видел их во время прогулок по магазинам за продуктами и отметил их обычное поведение.
Ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике была уничтожена группа наёмников ВСУ с женщиной-снайпером.