Ричмонд
+13°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РИА Новости: темнокожие наемники ВСУ находились в Курахово с начала СВО

Иностранные боевики в городе вели себя спокойно и не проявляли агрессии.

Источник: Аргументы и факты

По словам одного из беженцев, проживавшего в Курахово в Донецкой Народной республике, иностранные наемники, входящие в состав ВСУ, находились в городе с самого начала проведения специальной военной операции. Об этом пишет РИА Новости.

Беженец отметил, что среди них были представители различных национальностей, в том числе темнокожие и латиноамериканцы. Также собеседник упомянул, что он встречал польских граждан.

Он подчеркнул, что иностранные боевики в городе вели себя спокойно и не проявляли агрессии. Он рассказал, что видел их во время прогулок по магазинам за продуктами и отметил их обычное поведение.

Ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике была уничтожена группа наёмников ВСУ с женщиной-снайпером.