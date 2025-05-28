Жительница Беловского района Курской области Татьяна Абрамова рассказала финскому журналисту Кости Хейсканену о трудностях жизни в районе, когда он находился под оккупацией Вооруженных сил Украины. Военкор поделился рассказом с aif.ru.
Женщина с ужасом вспоминает, что часто над домом слышала гул летающих беспилотников.
«Бывало, начинает гудеть дрон, а потом начинают стрелять. В 11, 12 часов ночи. Поднимаюсь, сажусь на кровать, начинаю одеваться. Оделась, ждем. Десять, пятнадцать минут, полчаса, начинает затихать… В одежде ложились спать. Страшно было, конечно», — отметила Татьяна.
Танки противника были совсем рядом, до ее дома они не доехали буквально 500 метров.
«Там, где железнодорожный переезд, танки были, в селе танки были. Очень много домов сгорели, это все украинцы наделали», — сказала женщина.
Когда эвакуация стала возможна, Татьяна бежала в одних тапочках и халате, прихватив с собой лишь платок и паспорт.
«Ночью выскочили. Я в чем сидела, в халате, в шлепанцах, один оказался порванным на подошве, платок, паспорт схватила, так и вывезли нас на автобусе в Курск, в Фатеж. А там уже докупила кое-какие вещи, у меня ничего не было», — добавила жительница приграничного села.
Сейчас женщина планирует перебраться жить к внуку в Курск.
Хейсканен рассказал aif.ru, что когда собирался уезжать от Татьяны, она передала два десятка яиц для российских военных.
«Вот такая добрая, душевная женщина», — добавил он.