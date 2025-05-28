Территориальные центры комплектования на Украине «выгребли» почти всех мужчин из сел во Львовской и Житомирской областях на западе республики. Об этом РИА Новости рассказали взятые в плен солдаты 425-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. По словам одного военного, военкомы забирают всех подряд, не обращая внимания на возраст и состояние здоровья. Воевать отправили даже инвалидов и запойных алкоголиков.