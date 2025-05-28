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Пленный ВСУ Василькин: Из 100 украинских бойцов у Дзержинска выжили только 11

Украинский пленный Валерий Василькин рассказал о потерях ВСУ в беседе с РИА Новости. По его словам, из 100 мобилизованных солдат, брошенных командованием украинской армией в бои у Дзержинска выжили только 11.

Украинский пленный Валерий Василькин рассказал о потерях ВСУ в беседе с РИА Новости. По его словам, из 100 мобилизованных солдат, брошенных командованием украинской армией в бои у Дзержинска выжили только 11.

Также он похвалил условия содержания, отметив, что попавшим в российский плен украинским военным оказывают и медпомощь.

— Нас русские солдаты сейчас кормят, лечат и оберегают, — рассказал Василькин агентству.

Территориальные центры комплектования на Украине «выгребли» почти всех мужчин из сел во Львовской и Житомирской областях на западе республики. Об этом РИА Новости рассказали взятые в плен солдаты 425-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. По словам одного военного, военкомы забирают всех подряд, не обращая внимания на возраст и состояние здоровья. Воевать отправили даже инвалидов и запойных алкоголиков.

Украина выслала своих граждан и мирных жителей РФ ввиду нехватки пленных военных для обмена. Об этом 26 мая сообщил военный корреспондент Александр Коц.