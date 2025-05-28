Медведев жестко ответил на слова Трампа о Путине и России

Накануне американский лидер в соцсети Truth Social решил обратиться напрямую к президенту России Владимиру Путину, утверждая, что он якобы чего-то не понимает. Мол, если бы не он, Трамп, «то с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей, очень плохих». По его мнению, Россия «играет с огнем». При этом политик не стал уточнять, что именно он имеет в виду.