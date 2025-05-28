Медведев жестко ответил на слова Трампа о Путине и России

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова американского лидера Дональда Трампа про «играющего с огнем» Владимира Путина заявил, что по-настоящему плохая вещь — третья мировая, президент США должен это понимать. Об этом российский политик написал в соцсети Х.
«Что касается слов Трампа о том, что Путин играет с огнем, и об очень плохих вещах с Россией: я знаю только одну реально плохую вещь — третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает», — написал Дмитрий Медведев.
Накануне американский лидер в соцсети Truth Social решил обратиться напрямую к президенту России Владимиру Путину, утверждая, что он якобы чего-то не понимает. Мол, если бы не он, Трамп, «то с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей, очень плохих». По его мнению, Россия «играет с огнем». При этом политик не стал уточнять, что именно он имеет в виду.
После этого первый зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров признался, что заявления президента США Дональда Трампа с угрозами в адрес России и главы государства Владимира Путина начинают разочаровывать.
Сенатор добавил, что президент США не хочет понимать, что удары России по территории Украины являются ответом на атаки беспилотников киевского режима по гражданской инфраструктуре и мирному населению РФ.
В Минобороны России на этом фоне заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) кратно увеличили число атак беспилотниками и реактивными снарядами по российским объектам. В период с 20 мая 2025 года системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 2 331 дрон, в том числе 1 465 вне зоны проведения спецоперации.
В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что такими провокациями Киев при поддержке отдельных стран Европы пытается сорвать переговоры, которые инициировала Москва. А также добавили, что ВС РФ продолжат нанесение массированных ударов в ответ на любые провокации со стороны Украины.
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя последние события, отметил, что ответные удары ВС РФ по военным целям на Украине естественны после киевских атак по гражданской инфраструктуре России. Преступник должен быть наказан, и Зеленский и его хунта прекрасно знают, за что они получили, заключил главный российский дипломат.