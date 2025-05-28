В Австралии наводнение унесло корову в океан, но она выжила и вернулась к хозяину

Свидетелем неожиданного появления коровы на побережье стала местная жительница, которая, заметив растерянное животное, сделала несколько снимков и поделилась ими в соцсетях. Позже выяснилось, что скорее всего корова была унесена в океан во время масштабного наводнения, обрушившегося на штат Новый Южный Уэльс. Владелец животного, увидев опубликованные снимки, связался с женщиной и забрал бурёнку.
Корову выбросило на берег после шторма в Австралии. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Layla Philipson.
Стихийное бедствие, вызванное продолжительными ливнями, привело к серьёзным разрушениям в регионе. По предварительным данным, повреждено около десяти тысяч зданий, а число людей, оставшихся без крова, достигло пятидесяти тысяч.
Ранее на совхоз Тобольский в Оренбургской области обрушился мощный смерч, который принёс с собой ураганные порывы ветра. Они нанесли серьёзный ущерб, разрушив часть коровников. После этого на пастбище обрушился крупный град, размером с перепелиное яйцо. В результате этого бедствия многие коровы, к сожалению, погибли.