В Австралии наводнение унесло корову в океан, но она выжила и вернулась к хозяину

Свидетелем неожиданного появления коровы на побережье стала местная жительница, которая, заметив растерянное животное, сделала несколько снимков и поделилась ими в соцсетях. Позже выяснилось, что скорее всего корова была унесена в океан во время масштабного наводнения, обрушившегося на штат Новый Южный Уэльс. Владелец животного, увидев опубликованные снимки, связался с женщиной и забрал бурёнку.