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Диетолог Поляков рассказал, кому категорически нельзя пить кефир

Врач дал совет пожилым людям по выбору кефира.

Источник: Аргументы и факты

Людям, имеющим аллергию на молочный белок казеин, стоит отказаться от употребления кефира, так как в противном случае иммунная система отреагирует воспалением. Об этом aif.ru заявил врач диетолог-эндокринолог Антон Поляков.

«Если у человека аллергия на молочный белок казеин, то в данном случае скорее вреда будет больше, чем пользы. Потому что на белок иммунная система будет реагировать воспалением», — сказал врач.

Пожилым людям Поляков посоветовал выбирать кефир стандартной жирности и не злоупотреблять слишком жирными продуктами.

«Сильно жирные продукты могут не очень хорошо перевариваться у пожилых», — пояснил он.

Ранее диетолог Поляков рассказал о пользе кефира перед сном. Употребление кефира благотворно влияет на поддержку микрофлоры кишечника, отметил врач.