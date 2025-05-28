Диетолог Поляков рассказал, кому категорически нельзя пить кефир

Людям, имеющим аллергию на молочный белок казеин, стоит отказаться от употребления кефира, так как в противном случае иммунная система отреагирует воспалением. Об этом aif.ru заявил врач диетолог-эндокринолог Антон Поляков.
«Если у человека аллергия на молочный белок казеин, то в данном случае скорее вреда будет больше, чем пользы. Потому что на белок иммунная система будет реагировать воспалением», — сказал врач.
Пожилым людям Поляков посоветовал выбирать кефир стандартной жирности и не злоупотреблять слишком жирными продуктами.
«Сильно жирные продукты могут не очень хорошо перевариваться у пожилых», — пояснил он.
Ранее диетолог Поляков рассказал о пользе кефира перед сном. Употребление кефира благотворно влияет на поддержку микрофлоры кишечника, отметил врач.