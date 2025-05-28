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В Красноярском крае продавец выплатит более 60 тыс. рублей покупателю

Предприниматель не выполнил в срок заказ по изготовлению и поставке туристического набора.

Источник: Freepik

Предприниматель выплатит более 60 000 рублей покупателю за невыполненный заказ. Об этом сообщил Роспотребнадзор Красноярска.

Житель Красноярского края заказал дистанционным способом туристический набор стоимостью 81 506,5 рублей, в который входят палатка, раскладушка и тамбур-прихожая, а также внёс продавцу аванс в размере 40 000 рублей.

Продавец неоднократно переносил сроки изготовления и поставки товара, из-за чего заказчик потребовал возврат своей предоплаты, но получил только половину оплаченной суммы в виде 20 000 рублей.

Мужчина обратился в Управление Роспотребнадзора за помощью, и специалисты составили и подали иск в защиту прав потребителя.

Суд взыскал с продавца в пользу потребителя 60 600 рублей, в которые входят остаток аванса, неустойка, моральный вред и штраф.

Решение суда вступило в законную силу.

Ранее в Красноярском крае продавец выплатил покупателю моральную компенсацию за продажу витаминов без маркировки.