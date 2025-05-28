В Красноярском крае продавец выплатит более 60 тыс. рублей покупателю

Предприниматель выплатит более 60 000 рублей покупателю за невыполненный заказ. Об этом сообщил Роспотребнадзор Красноярска.
Житель Красноярского края заказал дистанционным способом туристический набор стоимостью 81 506,5 рублей, в который входят палатка, раскладушка и тамбур-прихожая, а также внёс продавцу аванс в размере 40 000 рублей.
Продавец неоднократно переносил сроки изготовления и поставки товара, из-за чего заказчик потребовал возврат своей предоплаты, но получил только половину оплаченной суммы в виде 20 000 рублей.
Мужчина обратился в Управление Роспотребнадзора за помощью, и специалисты составили и подали иск в защиту прав потребителя.
Суд взыскал с продавца в пользу потребителя 60 600 рублей, в которые входят остаток аванса, неустойка, моральный вред и штраф.
Решение суда вступило в законную силу.
Ранее в Красноярском крае продавец выплатил покупателю моральную компенсацию за продажу витаминов без маркировки.