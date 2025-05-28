Под Омском насмерть разбилась женщина на квадроцикле

«Прибывшими сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что водитель квадроцикла “Хамер”, женщина 1989 г.р., двигалась по полевой дороге села Ясная Поляна Павлоградского района, не справилась с управлением и допустила опрокидывание транспортного средства», — говорится в официальном сообщении.