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Под Омском насмерть разбилась женщина на квадроцикле

Омичка перевернулась на полевой дороге.

Источник: РИА "Новости"

По информации правоохранителей, смертельное ДТП произошло вечером вторника, 27 мая 2025 года, в Павлоградском районе Омской области.

«Прибывшими сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что водитель квадроцикла “Хамер”, женщина 1989 г.р., двигалась по полевой дороге села Ясная Поляна Павлоградского района, не справилась с управлением и допустила опрокидывание транспортного средства», — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что в результате аварии водитель квадроцикла скончалась от полученных травм на месте до приезда скорой.

По факту случившегося проводится проверка.