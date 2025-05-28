Пенсионерка из Челябинска продала шубы и украшения, чтобы помочь бойцам СВО

После трагической потери сына Байрамбике не смогла оставаться в стороне. Она начала активно волонтёрить в госпиталях и больницах, где оказывала помощь раненым бойцам. Недавно она вернулась из своей 18-й командировки в Донбасс, куда возила гуманитарную помощь. А накануне Курбан-байрама, который мусульмане отметят 6 июня, женщина собирается в паломничество в Саудовскую Аравию.