Эксперты предупредили о новых схемах обмана школьников

Также эксперты напомнили про продажу так называемых «утекших ответов» или КИМов: для этого мошенники используют документы со словами «oge», «ege», «otvet», «sliv», часто добавляя к ним год и название предмета. «Ответы» на ЕГЭ предлагают от 1100 рублей, на ОГЭ — от 1150 рублей. Появились и комплексные предложения, например три предмета за 5990 рублей, четыре — за 6990, рублей пять — за 7990 рублей.