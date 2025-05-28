Эксперты предупредили о новых схемах обмана школьников

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Мошеннические сайты якобы для проверки результатов Единого государственного экзамена могут стать новой схемой для обмана школьников, рассказали эксперты Angara Security в беседе с РИА Новости.
«Эксперты Angara SOC предупреждают о возможном появлении новых схем — например фейковых сайтов для “проверки результатов ЕГЭ”. Напомним, что настоящие результаты можно узнать только на официальных ресурсах: checkege.rustest.ru или через портал “Госуслуг”, — отметили в компании.
Как объяснила руководитель группы защиты бренда Angara SOC Мария Михайлова, мошенники нацелены не только на школьников, но и на их родителей — они хотят помочь своему ребенку, но тоже находятся в стрессе, который снижает критическое восприятие, делая людей уязвимыми перед психологическим воздействием злоумышленников.
Другим трендом в мошеннических ловушках стали фальшивые каналы в Telegram с десятками тысяч подписчиков, отзывами и якобы работающей службой поддержки. В них злоумышленники могут предлагать доступ к «эксклюзивным материалам», но вместо этого жертвы либо получают фальшивые ответы, либо вовсе теряют деньги. Обман могут выдавать низкая вовлеченность аудитории и многочисленные ошибки в демонстрируемых «скриншотах результатов».
Также эксперты напомнили про продажу так называемых «утекших ответов» или КИМов: для этого мошенники используют документы со словами «oge», «ege», «otvet», «sliv», часто добавляя к ним год и название предмета. «Ответы» на ЕГЭ предлагают от 1100 рублей, на ОГЭ — от 1150 рублей. Появились и комплексные предложения, например три предмета за 5990 рублей, четыре — за 6990, рублей пять — за 7990 рублей.
«Главное — сохранять бдительность и объяснять детям, что единственный гарантированный способ успешно сдать экзамен — это честная подготовка… Специалисты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, проверять официальность всех ресурсов через сайты Минпросвещения или ФИПИ, а также использовать двухфакторную аутентификацию в мессенджерах и соцсетях», — подчеркивает Михайлова.