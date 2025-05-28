Ученые ответили, почему не стоит запрещать себе есть «вредные» продукты

Возможно, они не будут соответствовать здоровому питанию, но это даст вам внутреннюю свободу выбора и отсутствие ощущения запрета, посоветовала эксперт. При выборе продуктов обращайте внимание не только на срок годности, но и на состав и пищевую ценность.