Ученые ответили, почему не стоит запрещать себе есть «вредные» продукты

Научные исследования подтверждают риски, связанные с потреблением сахара, трансжиров, газировки и обработанного мяса, но практика показывает, что полный отказ от них редко работает. Потому что еда — это не только биология, но и психология, эмоции и привычки.
Как передает Oxu.Az, российский врач-гастроэнтеролог и клинический нутрициолог Анна Кициева рассказала об этом.
ВОЗ рекомендует сократить ежедневное употребление свободных сахаров не менее чем на 10%, но наибольшую пользу для здоровья принесет употребление не более 25 г сахара (6 чайных ложек) в день.
Жирные и жареные продукты, богатые трансжирами (например, фастфуд, чипсы), могут приводить к повышению уровня «плохого» холестерина (ЛПНП) и снижению уровня «хорошего» (ЛПВП). Кроме того, эти продукты имеют высокую калорийность и очень низкое содержание полезных нутриентов. А сладкие газированные напитки приводят к избыточному поступлению в организм сахара, красителей, ароматизаторов.
Но строгие диеты, исключающие «вредные» продукты, часто приводят к формированию срыва, чувству вины и циклическому перееданию.
Любой запрет — это стресс для организма, и, соответственно, многие начинают использовать еду как способ справиться с эмоциями и психологическим состоянием.
По ее словам, лучше соблюдать несколько простых правил, которые помогут избежать срывов. Например, взять за правило питание 80/20:
80% вашего ежедневного рациона должно быть полезным и сбалансированным по нутриентам (белки, жиры, углеводы, клетчатка), а 20% — это продукты, которые доставляют удовольствие.
Возможно, они не будут соответствовать здоровому питанию, но это даст вам внутреннюю свободу выбора и отсутствие ощущения запрета, посоветовала эксперт. При выборе продуктов обращайте внимание не только на срок годности, но и на состав и пищевую ценность.