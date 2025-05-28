В Перми задержан подозреваемый в краже велосипеда

В дежурную часть полиции в Орджоникидзевском районе Перми поступило заявление от местной жительницы. Женщина сообщила о краже велосипеда стоимостью более 11 тысяч рублей. Она оставила велосипед возле торгового центра, не пристегнув противоугонным тросом, поскольку он был сломан.
Правоохранители задержали мужчину, причастного к хищению. Это ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 44-летний местный житель. Предполагаемый виновник задержан по месту жительства. Похищенное имущество злоумышленник успел сбыть на городском центральном рынке, а вырученные деньги — потратить.
Возбуждено уголовное дело по признакам кражи, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Расследование продолжается.