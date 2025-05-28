Жительница Курской области рассказала о жизни в оккупированном ВСУ районе

«Бывало, начинает гудеть дрон, а потом начинают стрелять. В 11, 12 часов ночи. Поднимаюсь, сажусь на кровать, начинаю одеваться. Оделась, ждем. Десять, пятнадцать минут, полчаса, начинает затихать… В одежде ложились спать. Страшно было, конечно», — отметила Татьяна в разговоре с финским журналистом Кости Хейсканеном (запись разговора есть в распоряжении aif.ru).