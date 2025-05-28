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Жительница Курской области рассказала о жизни в оккупированном ВСУ районе

Танки не доехали 500 метров до дома женщины.

Источник: Аргументы и факты

Жительница Беловского района Курской области Татьяна Абрамова рассказала о жизни в районе, пока он находился под оккупацией Вооруженных сил Украины.

По словам женщины, дроны ВСУ часто летали вокруг ее дома.

«Бывало, начинает гудеть дрон, а потом начинают стрелять. В 11, 12 часов ночи. Поднимаюсь, сажусь на кровать, начинаю одеваться. Оделась, ждем. Десять, пятнадцать минут, полчаса, начинает затихать… В одежде ложились спать. Страшно было, конечно», — отметила Татьяна в разговоре с финским журналистом Кости Хейсканеном (запись разговора есть в распоряжении aif.ru).

По словам жительницы курского приграничья, до ее дома танки не доехали буквально 500 метров.

«Там, где железнодорожный переезд, танки были, в селе танки были. Очень много домов сгорели, это все украинцы наделали», — добавила она.

Ранее глава Беловского района Николай Волобуев рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что главы сельских советов и населенных пунктов оставались на своих местах, несмотря на вторжение ВСУ. Сам Волобуев занимался эвакуацией населения, развозил хлеб тем, кто остался в своих домах, выезжал на ликвидацию последствий атак противника.

Врио главы Курской области Александр Хинштейн напомнил, что Волобуев четыре раза попадал под атаки беспилотников ВСУ и получил контузию в результате одной из них.