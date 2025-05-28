Невозможно дышать: жители Петропавловска пожаловались на нашествие насекомых

«Всего у нас по городу обработке подлежит 600 гектаров. До сентября будут продолжаться работы, то есть до этого месяца несколько раз обработка пройдет. И всего планируется до сентября обработать более 2 тыс. гектаров», — пояснила пресс-секретарь акима Петропавловска Асем Айтулова.