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Невозможно дышать: жители Петропавловска пожаловались на нашествие насекомых

Жители Петропавловска жалуются, что невозможно выйти из дома — улицы заполонили насекомые. Это связывают с весенними паводками, передает «Седьмой канал».

Источник: Nur.kz

Горожане жалуются, что дышать становится сложно, мошкара забивается в дыхательные пути, а комары нещадно кусают.

«Детей искусали, мошки, комары ужасные. Солнышко начинает садиться, и сразу, если честно, комаров начинает куча целая налетать. Компанией, всем семейством», — рассказала одна из жительниц.

Сообщается, что на уничтожение насекомых в этом году из бюджета выделено 20 млн тенге. Но проливные дожди не позволяют провести своевременную дезинфекцию.

Сейчас ее проводят на территориях большого скопления людей — в парках, местах отдыха и на окраинах города.

Ситуацию также прокомментировали в акимате города.

«Всего у нас по городу обработке подлежит 600 гектаров. До сентября будут продолжаться работы, то есть до этого месяца несколько раз обработка пройдет. И всего планируется до сентября обработать более 2 тыс. гектаров», — пояснила пресс-секретарь акима Петропавловска Асем Айтулова.