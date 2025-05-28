Летели друг за другом: Жительницы Троицка рассказали, как прятались от атаки дронов

Во время атаки одна из девушек испытала паническую атаку, пока над их головами гремели взрывы и обломки беспилотников падали на землю. По словам Софьи и Дианы, сбитые дроны приземлились вблизи жилых домов, повредив несколько автомобилей. Одного из их знакомых накрыло осколками, но ему не понадобилась госпитализация.