Венгрия и Словакия заблокировали декларацию ЕС о демократии

Будапешт и Братислава не поддержали инициативу Варшавы об укреплении демократической устойчивости, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.
Он подчеркнул, что это связано с тем, что речь идёт об усилении значения неправительственных организаций.
«Словакия и Венгрия не поддержали предложение, выдвинутое польским председательством в Совете ЕС, об укреплении демократической устойчивости в Европе», — цитирует его словам MTI.
Бока уточнил, что текст польского документа «размывает позицию конституционных институтов и гражданских организаций», а также «место политических партий в демократическом обществе».
Венгерская сторона намерена усилить прозрачность финансирования ЕС для неправительственных организаций. В Венгрии «не понимают позицию по поводу места гражданских организаций в демократическом обществе».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не станет финансировать увеличение численности Вооружённых сил Украины.