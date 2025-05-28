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Венгрия и Словакия заблокировали декларацию ЕС о демократии

Текст документа «размывает позицию конституционных институтов».

Источник: Аргументы и факты

Будапешт и Братислава не поддержали инициативу Варшавы об укреплении демократической устойчивости, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

Он подчеркнул, что это связано с тем, что речь идёт об усилении значения неправительственных организаций.

«Словакия и Венгрия не поддержали предложение, выдвинутое польским председательством в Совете ЕС, об укреплении демократической устойчивости в Европе», — цитирует его словам MTI.

Бока уточнил, что текст польского документа «размывает позицию конституционных институтов и гражданских организаций», а также «место политических партий в демократическом обществе».

Венгерская сторона намерена усилить прозрачность финансирования ЕС для неправительственных организаций. В Венгрии «не понимают позицию по поводу места гражданских организаций в демократическом обществе».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не станет финансировать увеличение численности Вооружённых сил Украины.