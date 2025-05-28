В Самаре могут узаконить нелегальные речные такси

«Какие меры мы принимаем, чтобы их “обелить”? Именно регуляторные. Не со стороны правоохранительных органов, это не наша работа. Что мы делаем с этим рынком? Какую нормативку мы новую принимаем? Какие штрафы вводим или, наоборот, бонусы для того, чтобы они переходили в тот или иной бизнес? Это тоже большая часть работы, ее тоже нужно вести. Это тоже один из регуляторов».