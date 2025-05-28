Из Красноярска в Москву снова задержали рейсы из-за атаки беспилотников

В Красноярске продолжаются задержки рейсов в Москву, вызванные новыми ограничениями, введенными в столице России по использованию воздушного пространства.
Согласно информации, предоставленной аэропортом «Красноярск», два рейса авиакомпании «Аэрофлот» столкнулись с задержками. Первый рейс, который должен был вылететь в Москву в 9:40, теперь ожидается в 15:00, а второй, запланированный на 11:30, перенесен на 15:30.
Пассажиров просят учитывать изменения в расписании и заранее планировать свои поездки. Власти продолжают следить за ситуацией и обещают предоставлять актуальную информацию о дальнейших изменениях в расписании рейсов.
Отметим, что этим утром не менее 100 беспилотных летательных аппаратов атаковали российские города. В связи с этим ограничена работа нескольких столичных аэропортов.
Ранее рассказывали, что молодой мигрант ответит за курение в самолете, прибывшем в Красноярск.