Из Красноярска в Москву снова задержали рейсы из-за атаки беспилотников

Согласно информации, предоставленной аэропортом «Красноярск», два рейса авиакомпании «Аэрофлот» столкнулись с задержками. Первый рейс, который должен был вылететь в Москву в 9:40, теперь ожидается в 15:00, а второй, запланированный на 11:30, перенесен на 15:30.