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В Байкальске подросток зарезал четверых приятелей, а после сгорел в устроенном им же пожаре

Тела пятерых подростков нашли после пожара в частном доме в городе Байкальск Иркутской области. Там в садовом товариществе «Горный Байкал» отдыхала группа молодых людей, в ходе чего один из них взял нож и убил приятелей. Все подробности происшествия сейчас выясняет Следственный комитет в рамках возбуждённого уголовного дела.

Источник: Life.ru

Жуткое преступление произошло этой ночью, 28 мая. По версии следствия, резню устроил один из подростков. В результате нападения четверо несовершеннолетних попали в больницу. Ещё четверо оставались в помещении, когда нападавший поджёг дом и погиб в этом же пожаре.

В сгоревшем доме в Байкальске нашли тела пятерых подростков. Видео © Telegram / Следком.

«Предполагаемый подозреваемый после нападения поджёг дом и в результате возникшего пожара скончался», — сообщает Следственный комитет.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и сотрудники экстренных служб.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Челябинске таксист изнасиловал и убил пассажирку, с которой поссорился в дороге. Мужчина закопал тело девушки в лесу.