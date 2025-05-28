Не ешьте это: в Ташкенте закрыли антисанитарную точку общепита

СЭС немедленно приостановила деятельность этой точки. Однако специалисты напоминают: избежать беды можно, лишь проявляя бдительность. Не стоит покупать еду в случайных местах — особенно летом. Лучше потратить немного больше времени на поиск надёжного заведения, чем потом расплачиваться своим здоровьем.