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Не ешьте это: в Ташкенте закрыли антисанитарную точку общепита

Vaib.uz (Узбекистан. 28 мая). С наступлением жары СЭС в очередной раз напоминает ташкентцам: будьте предельно осторожны с уличной едой. Перекусы и снеки, купленные в сомнительных местах, могут обернуться не лёгким обедом, а визитом в больницу.

Источник: Vaib.Uz

Недавняя проверка, проведённая в махалле «Чоштепа» Янгихаётского района, выявила передвижной киоск, работавший без регистрации и разрешений. Объект представлял собой типичную уличную точку, внешне ничем не отличающуюся от сотен других, но внутри царила полная антисанитария.

Отсутствие водоснабжения, грязное оборудование, повторное использование масла, несоблюдение гигиены при приготовлении и хранении еды — всё это создавало угрозу здоровью потребителей. Ежедневная уборка не проводилась вовсе, а готовые блюда хранились в жару в полиэтиленовых пакетах, что лишь усугубляло ситуацию.

Особую тревогу вызвало то, что продавец работал без медицинского осмотра. Такие условия способствуют не только нарушению всех существующих норм, но и создают реальную почву для распространения инфекционных заболеваний.

СЭС немедленно приостановила деятельность этой точки. Однако специалисты напоминают: избежать беды можно, лишь проявляя бдительность. Не стоит покупать еду в случайных местах — особенно летом. Лучше потратить немного больше времени на поиск надёжного заведения, чем потом расплачиваться своим здоровьем.