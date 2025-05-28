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Жителей Башкирии ждет жаркая погода

В ближайшие дни в Башкирии сохранится жаркая погода, сообщили синоптики региона.

Сейчас в Ричмонде: +14° 3 м/с 100% 763 мм рт. ст. +14°
Источник: Башинформ

По данным Башгидромета, сегодня в республике будет малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха днем +23, +28 градусов.

В четверг, 29 мая, также малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +10, +15 градусов, по востоку до +5. Днем+23, +28 градусов.

В пятницу, 30 мая, характер погоды в регионе не изменится. По-прежнему малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +10, +15 градусов, по востоку до +5. Днем+23, +30 градусов.