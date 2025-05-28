Жителей Башкирии ждет жаркая погода

По данным Башгидромета, сегодня в республике будет малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха днем +23, +28 градусов.
В четверг, 29 мая, также малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +10, +15 градусов, по востоку до +5. Днем+23, +28 градусов.
В пятницу, 30 мая, характер погоды в регионе не изменится. По-прежнему малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +10, +15 градусов, по востоку до +5. Днем+23, +30 градусов.