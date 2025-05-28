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Ударная группа авиации уничтожила технику ВСУ в зоне действия группы «Юг»

В ведомстве уточнили, что были использованы авиаракеты.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали бронетехнику Вооружённых сил Украины в зоне действия группировки войск «Юг», сообщает Минобороны РФ.

Удар нанесла ударная группа армейской авиации ВКС РФ. В её состав вошли разведывательно-ударный вертолёт Ка-52М («Аллигатор»), ударный вертолёт Ми-28НМ («Ночной охотник») и многоцелевой вертолёт Ми-8.

В ведомстве уточнили, что были использованы авиаракеты. Удар был нанесён по украинским позициям.

По данным МО, за 24 часа в зоне ответственности группировки войск «Юг» ВСУ потеряли свыше 280 военнослужащих. Кроме того, ВС РФ ликвидировали две боевые бронированные машин Senator, свыше десяти автомобилей, орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов противника.

Ранее сообщалось, что штурмовики Су-25 уничтожили технику Вооружённых сил Украины в зоне действия группировки войск «Юг».