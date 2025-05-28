Ударная группа авиации уничтожила технику ВСУ в зоне действия группы «Юг»

По данным МО, за 24 часа в зоне ответственности группировки войск «Юг» ВСУ потеряли свыше 280 военнослужащих. Кроме того, ВС РФ ликвидировали две боевые бронированные машин Senator, свыше десяти автомобилей, орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов противника.