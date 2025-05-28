«Нарушил ПДД и выложил это видео в интернет». В Минске иностранец лихачил на дороге и будет выдворен из страны

Инцидент с нарушителем озвучили на днях во время профилактической встречи с водителями-иностранцами. Так, один из водителей-мигрантов ранее в Минске нарушил ПДД и сам выложил видео со своими нарушениями в интернет. В ходе мониторинга ролик обнаружили правоохранители и составили на иностранного гражданина административные протоколы.