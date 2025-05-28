Ричмонд
+13°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нарушил ПДД и выложил это видео в интернет». В Минске иностранец лихачил на дороге и будет выдворен из страны

Милиция сказала про депортацию иностранцев за нарушение ПДД Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Иностранца, нарушившего Правила дорожного движения выдворят из Беларуси, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент с нарушителем озвучили на днях во время профилактической встречи с водителями-иностранцами. Так, один из водителей-мигрантов ранее в Минске нарушил ПДД и сам выложил видео со своими нарушениями в интернет. В ходе мониторинга ролик обнаружили правоохранители и составили на иностранного гражданина административные протоколы.

Сообщается, что водитель не выполнял сигналы светофора, не предоставлял преимущества другим участникам дорожного движения, нарушал правила маневрирования и проезда перекрестков, создавал аварийную обстановку. Также ему предъявили нарушение иных ПДД, а его авто поместили штрафстоянку.

— Показательное пренебрежение законодательными нормами Беларуси и грубые нарушения правил, сопряженные с риском для жизни и здоровья граждан, будут немедленно пресекаться с применением мер административного и миграционного законодательства, — предупредил первый заместитель начальника ГУВД Минска Андрей Бакач.

Данного водителя-мигранта за нарушение ПДД решено выслать из страны.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил трудовых мигрантов о выдворении из Беларуси за нарушения.

Между тем ГАИ сказала белорусам ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая.