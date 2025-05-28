Опубликованы первые кадры после обнаружения пропавшего мальчика в Прикамье

Видео с ребенком опубликовали в сообществе поискового отряда «ЛизаАлерт» в Прикамье. Стоит отметить, что, как рассказывал perm.aif.ru во время поисков глава Кизеловского округа Андрей Родыгин, в Кизел приезжали волонтеры «ЛизаАлерт» даже из других регионов. Кроме того, поисковики задействовали вертолеты. В отряде это называют вертолётно-спасательным отрядом «Ангел», авиационным крылом «ЛизаАлерт».