Опубликованы первые кадры после обнаружения пропавшего мальчика в Прикамье

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» опубликовали первые фотографии с мальчиком, которого нашли после трехдневных поисков в Кизеловском муниципальном округе Пермского края.
Видео с ребенком опубликовали в сообществе поискового отряда «ЛизаАлерт» в Прикамье. Стоит отметить, что, как рассказывал perm.aif.ru во время поисков глава Кизеловского округа Андрей Родыгин, в Кизел приезжали волонтеры «ЛизаАлерт» даже из других регионов. Кроме того, поисковики задействовали вертолеты. В отряде это называют вертолётно-спасательным отрядом «Ангел», авиационным крылом «ЛизаАлерт».
В поисковом отряде отметили, что мальчика нашла 78-я «лиса» — так называют поисковую группу. В её составе были добровольцы и жители Кизела, откликнувшиеся на призыв принять участие в поисках пропавшего ребёнка.
По словам участников поисковых мероприятий, мальчика обнаружили на значительном расстоянии от места пропажи с явными признаками усталости и обезвоживания. К счастью, на третий день поисков его нашли живым и здоровым.