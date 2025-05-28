Пермяков приглашают на выставку «Графический образ моды: от зарисовки — к костюму»

С 29 мая в арт-пространстве Центрального выставочного зала «Другие круги» будет работать выставка «Графический образ моды: от зарисовки — к костюму», посвященная творчеству пермского художника-модельера Елены Обориной. Впервые публике будут представлены ее авторские эскизы 1960−70-х годов — документы ушедшей эпохи, чудом уцелевшие в личном архиве.
Основу выставки составляют эскизы из личного архива Елены Обориной (род. 1939).
Елена Оборина окончила знаменитый Московский текстильный институт, который выпускал элиту советского моделирования. С 1968 по 1972 годы она работала художником-модельером в Пермском доме моделей одежды Минлегпрома РСФСР, в котором создавала промышленные и творческие модели одежды. Все представленные на выставке работы созданы в период между серединой 1960-х, когда Елена Оборина была студенткой Текстильного института, и началом 1970-х.
Целостные коллекции эскизов, созданных модельерами областных домов моделей советского периода, являются редкостью. Благодаря тому, что эскизы хранились у автора, они не пропали вместе с архивом моделирующей организации в начале 1990-х и находятся в хорошем состоянии.
В экспозиции представлены почти 40 эскизов и рисунков в различных техниках. Они рассказывают об особенностях советского образования в области моделирования одежды, о работе модельера с элементами народного костюма, культурным наследием региона и историческим костюмом разных эпох. На выставке также можно увидеть модели одежды из фондов Пермского краеведческого музея, созданные по представленным эскизам.
Выставка включает образовательную программу, куда входят встречи и кинопоказы. Встречи в рамках выставки проведут Евгения Бажина, заведующая отделом редких книг Краевой универсальной библиотеки им. А. М. Горького, и Людмила Карнаухова, дизайнер, член Международной ассоциации «Союз дизайнеров». В рамках выставки планируется два показа документального фильма Пермской телестудии «Старина. Вкус. Мода» (1972 г.). Для посещения мероприятий образовательной программы требуется регистрация.
Экспозиция «Графический образ моды: от зарисовки — к костюму» будет работать в арт-пространстве «Другие круги» с 29 мая до 28 июня.