Пермяков приглашают на выставку «Графический образ моды: от зарисовки — к костюму»

В экспозиции представлены почти 40 эскизов и рисунков в различных техниках. Они рассказывают об особенностях советского образования в области моделирования одежды, о работе модельера с элементами народного костюма, культурным наследием региона и историческим костюмом разных эпох. На выставке также можно увидеть модели одежды из фондов Пермского краеведческого музея, созданные по представленным эскизам.