SpaceX потеряла разгонный блок во время девятого тестового полёта Starship

Девятый тестовый полёт ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship закончился неудачно, сообщила американская компания SpaceX, которая осуществляла эти испытания.
Запуск со стартовой площадки прошёл удачно. Однако, выйдя на суборбитальную траекторию, Starship начал бесконтрольно вращаться. В результате неполадки разгонный блок был потерян.
«Произошло быстрое незапланированное разрушение», — уточняется в сообщении на странице SpaceX в соцсети X*.
Напомним, два предыдущих тестовых полёта Starship, которые проводились соответственно в марте и январе в 2025 году, также завершились потерей корабля.
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