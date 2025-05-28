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SpaceX потеряла разгонный блок во время девятого тестового полёта Starship

После выхода на суборбитальную траекторию Starship начал бесконтрольно вращаться.

Источник: Аргументы и факты

Девятый тестовый полёт ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship закончился неудачно, сообщила американская компания SpaceX, которая осуществляла эти испытания.

Запуск со стартовой площадки прошёл удачно. Однако, выйдя на суборбитальную траекторию, Starship начал бесконтрольно вращаться. В результате неполадки разгонный блок был потерян.

«Произошло быстрое незапланированное разрушение», — уточняется в сообщении на странице SpaceX в соцсети X*.

Напомним, два предыдущих тестовых полёта Starship, которые проводились соответственно в марте и январе в 2025 году, также завершились потерей корабля.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.