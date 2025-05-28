Появился список улиц, которые перекроют на два дня из-за «ВелоОмска»

На время проведения XXVI городского культурно-спортивного праздника «ВелоОмск-2025» в Омске перекроют часть центральных улиц.
С 10 часов пятницы, 6 июня 2025 года, до 21 часа субботы, 7 июня, для всех видов транспорта будут перекрыты:
— улица Ленина на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь;
— Банковский переулок на участке от улицы Певцова до Соборной площади;
— улица Ивана Алексеева на участке от Соборной площади до улицы Красина;
— улица Тарская на участке от улицы Ленина до улицы Красина.
Кроме того, в субботу, 7 июня, с 9 до 14 часов будут перекрыты:
— улица Ленина на участке от площади Победы до Ленинградской площади;
— улица Герцена на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы;
— улица Ивана Алексеева от улицы Красина до набережной Тухачевского;
— улица Таубе на участке от набережной Тухачевского до улицы Партизанской;
— улица Партизанская на участке от набережной Тухачевского до улицы Ленина;
— улица Достоевского на участке от улицы Партизанской до улицы Победы;
— улица Спартаковская;
— улица Щербанева от улицы Ленина до улицы Бударина;
— улица Думская от Театральной площади до улицы Ленина;
— улица Лермонтова от проспекта К. Маркса до улицы Ленина;
— улица Броз Тито от улицы Ильинской до улицы Ленина;
— улица Чкалова от улицы Ильинской до улицы Ленина;
— улица Короленко от проспекта К. Маркса до улицы Ленина;
— от улицы Комиссаровской до улицы Ленина;
— улица Степана Разина от дома 1 по Ленинградской площади до дома 47 по улице Ленина;
— Иртышская набережная на участке от Ленинградского моста до улицы Рождественского;
— улица Ф. Крылова от Иртышской набережной до улицы В. Иванова;
— автодорога между домами 44 и 45 по Иртышской набережной;
— автодорога между домами 46 и 48 по Иртышской набережной;
— автодорога на участке от улицы Ленина до Иртышской набережной в районе дома 1 по Ленинградской площади;
— автодорога на участке от улицы Ленина до Иртышской набережной в районе дома 2 по Ленинградской площади;
— Бульвар Победы от дома 1 по Бульвару Победы до Иртышской набережной;
— Бульвар Победы от улицы Всеволода Иванова до Иртышской Набережной, улица Циолковского от проспекта К. Маркса до Иртышской набережной.
В городском департаменте транспорта рекомендовали водителям объезжать перекрытые участки по улицам Интернациональной, Гагарина и по проспекту Карла Маркса.