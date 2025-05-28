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Появился список улиц, которые перекроют на два дня из-за «ВелоОмска»

Перекрытия улиц планируются 6 и 7 июня.

Источник: Департамент транспорта мэрии Омска

На время проведения XXVI городского культурно-спортивного праздника «ВелоОмск-2025» в Омске перекроют часть центральных улиц.

С 10 часов пятницы, 6 июня 2025 года, до 21 часа субботы, 7 июня, для всех видов транспорта будут перекрыты:

— улица Ленина на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь;

— Банковский переулок на участке от улицы Певцова до Соборной площади;

— улица Ивана Алексеева на участке от Соборной площади до улицы Красина;

— улица Тарская на участке от улицы Ленина до улицы Красина.

Кроме того, в субботу, 7 июня, с 9 до 14 часов будут перекрыты:

— улица Ленина на участке от площади Победы до Ленинградской площади;

— улица Герцена на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы;

— улица Ивана Алексеева от улицы Красина до набережной Тухачевского;

— улица Таубе на участке от набережной Тухачевского до улицы Партизанской;

— улица Партизанская на участке от набережной Тухачевского до улицы Ленина;

— улица Достоевского на участке от улицы Партизанской до улицы Победы;

— улица Спартаковская;

— улица Щербанева от улицы Ленина до улицы Бударина;

— улица Думская от Театральной площади до улицы Ленина;

— улица Лермонтова от проспекта К. Маркса до улицы Ленина;

— улица Броз Тито от улицы Ильинской до улицы Ленина;

— улица Чкалова от улицы Ильинской до улицы Ленина;

— улица Короленко от проспекта К. Маркса до улицы Ленина;

— от улицы Комиссаровской до улицы Ленина;

— улица Степана Разина от дома 1 по Ленинградской площади до дома 47 по улице Ленина;

— Иртышская набережная на участке от Ленинградского моста до улицы Рождественского;

— улица Ф. Крылова от Иртышской набережной до улицы В. Иванова;

— автодорога между домами 44 и 45 по Иртышской набережной;

— автодорога между домами 46 и 48 по Иртышской набережной;

— автодорога на участке от улицы Ленина до Иртышской набережной в районе дома 1 по Ленинградской площади;

— автодорога на участке от улицы Ленина до Иртышской набережной в районе дома 2 по Ленинградской площади;

— Бульвар Победы от дома 1 по Бульвару Победы до Иртышской набережной;

— Бульвар Победы от улицы Всеволода Иванова до Иртышской Набережной, улица Циолковского от проспекта К. Маркса до Иртышской набережной.

В городском департаменте транспорта рекомендовали водителям объезжать перекрытые участки по улицам Интернациональной, Гагарина и по проспекту Карла Маркса.