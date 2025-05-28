Трем красноярцам присвоено звание почетного гражданина города

В список вошли Виктор Кардашов, Леонид Сабинин и Валентина Ярошевская.
Виктор Кардашов с 1992 года возглавлял администрацию Центрального района. Под его руководством была обустроена набережная Енисея в районе БКЗ, а также создана Академия борьбы имени Д. Г. Миндиашвили. Кроме того, он активно участвовал в строительстве мемориала воинам-интернационалистам.
Леонид Сабинин является основателем регбийной школы Красноярска. В 1969 году он организовал секцию регби при политехническом институте, которая впоследствии стала основой для таких известных команд, как «Красный Яр» и «Енисей-СТМ».
Валентина Ярошевская уже 45 лет возглавляет Красноярский краевой краеведческий музей. Она не только активно развивает это культурное учреждение, но и участвует в различных проектах, включая создание концепции и сценария экспозиции Национального центра В. П. Астафьева в селе Овсянка.
Ранее рассказывали, что кинологи Красноярского ГУФСИН стали чемпионами России.