Трем красноярцам присвоено звание почетного гражданина города

Виктор Кардашов с 1992 года возглавлял администрацию Центрального района. Под его руководством была обустроена набережная Енисея в районе БКЗ, а также создана Академия борьбы имени Д. Г. Миндиашвили. Кроме того, он активно участвовал в строительстве мемориала воинам-интернационалистам.