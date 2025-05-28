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Губернатор Виталий Хоценко сделал заявление о серии хлопков в Омске

Проверка никаких проблем не выявила.

Источник: Om1 Омск

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подвёл итоги проверки, инициированной после ночных сообщений о громких хлопках, встревоживших жителей Омска и пригородов.

По словам главы региона, оснований для беспокойства нет. «У нас всё спокойно», — заверил Хоценко, комментируя результаты оперативной проверки.

Напомним, накануне в социальных сетях омичи писали о серии взрывов, сопровождавшихся вибрациями. Сигналы поступали из Омского района — посёлков Пушкино, Андреевка, Ростовка, а также из Амурского посёлка на северо-востоке города.

После обращений граждан по поручению губернатора на места выехали сотрудники полиции, а также специалисты МЧС и Министерства региональной безопасности. Проверка не выявила никаких чрезвычайных ситуаций или технических инцидентов.