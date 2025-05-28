Губернатор Виталий Хоценко сделал заявление о серии хлопков в Омске

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подвёл итоги проверки, инициированной после ночных сообщений о громких хлопках, встревоживших жителей Омска и пригородов.
По словам главы региона, оснований для беспокойства нет. «У нас всё спокойно», — заверил Хоценко, комментируя результаты оперативной проверки.
Напомним, накануне в социальных сетях омичи писали о серии взрывов, сопровождавшихся вибрациями. Сигналы поступали из Омского района — посёлков Пушкино, Андреевка, Ростовка, а также из Амурского посёлка на северо-востоке города.
После обращений граждан по поручению губернатора на места выехали сотрудники полиции, а также специалисты МЧС и Министерства региональной безопасности. Проверка не выявила никаких чрезвычайных ситуаций или технических инцидентов.