Губернатор Хоценко рассказал об итогах проверки сообщений омичей о хлопках

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем телеграмм-канале об итогах проверки, оперативно организованной после массовых сообщений омичей о подозрительных хлопках, похожих на взрывы.
«Проверка никаких моментов не выявила. У нас все спокойно. Если будет какая-то новая информация, обязательно вас проинформирую», — сообщил губернатор в своем видео-обращении.
Напомним, сообщения о серии хлопков, похожих на взрывы, стали появляться вчера в соцсетях. На подозрительные звуки жаловались жители села Пушкино, Подгородки, Нефтяников и Амура. На место выезжали представители полиции и МЧС.