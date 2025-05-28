Трамп хочет поделить мир на сферы влияния: названы страны, которые будут контролировать планету

Последние шаги и заявления президента США Дональда Трампа позволяют допустить, что глава Белого дома намерен разделить мир на сферы влияния с Россией и Китаем. Об этом сообщает New York Times.
На такие размышления журналистов натолкнуло заявление американского лидера о том, что он хочет привести в нормальное состояние торговлю с Москвой.
«Возможно, Трамп имеет в виду нечто еще более масштабное, связанное с Россией и Китаем, и это будет грандиозная сделка», — говорится в материале.
Авторы статьи допустили, что президент США якобы хочет сформировать новую трехполярную мировую систему. И каждая из трех стран будет доминировать в своей части земного шара.
Издание напоминает, что критика союзников и разговоры о выводе войск США по всему миру, может принести пользу РФ и КНР, которые и так стремятся сократить американское присутствие в своих сферах безопасности в Европе и Азии.
Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что ключевым движением на нынешнем этапе мирового развития остается движение к многополярному миропорядку. Данный процесс, по словам политика, является историческим по своим масштабам.
Еще три года назад президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент происходит трансформация мироустройства. По его словам, мир движется к многополярности, а подход к полицентричности в мире расширяется.
Тогда российский лидер с сожалением отметил, что «объективное развитие в сторону многополярности» наталкивается на сопротивление тех, кто старается «сохранить роль гегемона в мировых делах, контролировать все: и Латинскую Америку, и Европу, и Азию, и Африку».