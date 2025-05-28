Ричмонд
+13°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске стартовала акция по набору доноров костного мозга

28 мая в Красноярске пройдет донорская акция, в рамках которой жители города смогут вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга.

28 мая в Красноярске пройдет донорская акция, в рамках которой жители города смогут вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга.

Мероприятие будет проходить с 10:00 до 15:00 на площади перед КрасГМУ. Все желающие в возрасте от 18 до 35 лет могут принять участие, при себе необходимо иметь паспорт и оригинал СНИЛСа.

Специалисты отметили, что ежегодно более 25 000 россиян получают диагноз злокачественного заболевания крови, и каждый пятый пациент нуждается в трансплантации костного мозга. Вероятность найти подходящего донора в семье составляет всего 10−20%.

Как подчеркнула Татьяна Дроздова, заведующая медицинским центром СФУ ФСНКЦ ФМБА России, наличие большего числа доноров с генотипами, характерными для россиян, в Федеральном регистре значительно увеличивает шансы пациентов на нахождение генетического близнеца и подходящего донора для трансплантации.

Ранее рассказывали, что в Красноярской детской клинической больнице № 5 завершен капитальный ремонт.