В Красноярске стартовала акция по набору доноров костного мозга

28 мая в Красноярске пройдет донорская акция, в рамках которой жители города смогут вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга.
Мероприятие будет проходить с 10:00 до 15:00 на площади перед КрасГМУ. Все желающие в возрасте от 18 до 35 лет могут принять участие, при себе необходимо иметь паспорт и оригинал СНИЛСа.
Специалисты отметили, что ежегодно более 25 000 россиян получают диагноз злокачественного заболевания крови, и каждый пятый пациент нуждается в трансплантации костного мозга. Вероятность найти подходящего донора в семье составляет всего 10−20%.
Как подчеркнула Татьяна Дроздова, заведующая медицинским центром СФУ ФСНКЦ ФМБА России, наличие большего числа доноров с генотипами, характерными для россиян, в Федеральном регистре значительно увеличивает шансы пациентов на нахождение генетического близнеца и подходящего донора для трансплантации.
Ранее рассказывали, что в Красноярской детской клинической больнице № 5 завершен капитальный ремонт.