В Жамбылской области провели химобработку против марокканской саранчи

«Этот год все еще остается на пике естественного цикла распространения саранчи, и мы должны очень оперативно реагировать на ситуацию в регионах, чтобы урожай не пострадал. Переходим на еженедельные заседания республиканского штаба, чтобы сразу решать все возникающие вопросы. По итогам сегодняшнего заседания в течение ближайших двух дней обеспечить поставки необходимого числа препаратов в Кызылординскую область и перебросить дополнительные единицы техники» — подвел итоги заседания Серик Жумангарин.